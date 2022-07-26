26 Temmuz 2022, Salı
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Milli Savunma Bakanlığı: 7 PKK-YPG'li öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.
Türkiye'nin terör örgütü ve onları besleyen odaklarla mücadelesi hız kesmesen devam ediyor.
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." bilgisini paylaştı.
Açıklamada Bakanlık ayrıca "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" mesajı verildi.