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Milli Savunma Bakanlığı: 7 PKK-YPG'li öldürüldü

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Giriş: 26.07.2022 20:05
Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Türkiye'nin terör örgütü ve onları besleyen odaklarla mücadelesi hız kesmesen devam ediyor.

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi." bilgisini paylaştı.

Açıklamada Bakanlık ayrıca "Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" mesajı verildi.

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