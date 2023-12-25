25 Aralık 2023, Pazartesi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi Hakkari'de! Terör örgütü PKK’ya operasyona devam
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari’ye gitti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.