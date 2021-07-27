27 Temmuz 2021, Salı
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Atina'ya silahlanma tepkisi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz" dedi.