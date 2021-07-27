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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Atina'ya silahlanma tepkisi

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Giriş: 27.07.2021 10:42
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Fransa'dan aldığı savaş uçaklarına ilişkin, "Bir silahlanma yarışı tutturmuş, gidiyorlar. Uçak, silah, araç gereç alıyorlar. 3-5 kullanılmış uçakla güç dengelerinin değişmesi mümkün değil. Dolayısıyla Yunan komşularımızın saldırgan çözümler değil barışçıl, siyasal çözümler için uğraşmalarını, buradaki sorunlara yönelik çözüm gayretimize katkı sağlamalarını bekliyoruz" dedi.
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