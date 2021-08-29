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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan sınırında

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Giriş: 29.08.2021 11:24
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu. Sınırda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım." dedi.
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