Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Yunanistan sınırında incelemelerde bulundu. Sınırda açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşım ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların akıldan uzak olduğunu görmesi lazım." dedi.

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