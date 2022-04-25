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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti: Hudut hattını kilitleyeceğiz

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Giriş: 25.04.2022 10:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar komutanlarla sınırın sıfır noktasından Pençe Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, "Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz büyük bir başarıyla, planlandığı şekilde devam ediyor" dedi. Akar, "Operasyonumuzun başarıyla tamamlanmasıyla birlikte hudut hattını tamamen kilitleyeceğiz. Teröristlerin sınırlarımıza girmesi mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.
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