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Milli Savunma Bakanı Güler ve komutanlar sınırda! Şırnak'ta kritik toplantı...

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Giriş: 13.01.2024 11:18
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.
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