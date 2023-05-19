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Milli mücadelenin ilk adımı 104’üncü yılında! Atatürk’ün Samsun’a çıkışının tarihi önemi

A Haber
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Giriş: 19.05.2023 09:51
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları milli mücadalenin ilk adımlarını 104 yıl önce Samsun'da attı. Bandırma vapurunun o tarihte yanaştığı Tütün İskelesi'nde bayrak teslim töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan detayları aktardı.
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