Milli iradeye 63 yıl önce ilk darbe vuruldu! 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılı

Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden tam 63 yıl geçti. Bugün darbenin yıl dönümünde Başkan Erdoğan da merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etti. Darbenin perde arkasına dair gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Kaya değerlendirdi.

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