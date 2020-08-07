Milli ekonomi kimleri neden rahatsız ediyor?

Türkiye 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarında Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında yüzde 4,5’luk büyüme oranıyla ilk sırada. Türkiye koronavirüsün etkilerini en aza indiren ve en hızlı refleks gösterip salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ekonomik gelişme konusunda büyüme oranlarıyla lider konumundayken Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi saldırı altında. Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye’ye neden saldırıyorlar? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Döviz kuru üzerinden manipülasyon neden yapılıyor? Türkiye’nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Türkiye Akdeniz’de ve Orta Doğu’da kimlerin oyunlarını bozdu? Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye 2020 yılı 1. çeyrek büyüme oranlarında Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında yüzde 4,5'luk büyüme oranıyla ilk sırada. Türkiye koronavirüsün etkilerini en aza indiren ve en hızlı refleks gösterip salgını en az hasarla atlatan ülkelerin başında geliyor. Türkiye ekonomik gelişme konusunda büyüme oranlarıyla lider konumundayken Türkiye ekonomisi ve ekonomi yönetimi saldırı altında. Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye'ye neden saldırıyorlar? Ekonomi yönetimi neden hedefte? Döviz üzerinden ekonomiye yeni saldırı mı? Döviz kuru üzerinden manipülasyon neden yapılıyor? Türkiye'nin milli ekonomisi kimleri neden rahatsız ediyor? Türkiye Akdeniz'de ve Orta Doğu'da kimlerin oyunlarını bozdu? Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.