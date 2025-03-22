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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den İmamoğlu'nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! "Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 01:18
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz olarak Kıbrıs’tan İstanbul Üniversitesi’ne geçişinin arka planını da deşifre etti. Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "1990 yılında Türkiye'de özel okul sayısı az. Ekonomik durumu ve yaşadığı yer olarak baktığımızda tuhaf. Bir aile şirketi. Yatay geçiş sürecindeki iltimasa sebebiyet verebilecek şey Aynı şirket bir okul inşaatına başlıyor. Bakanlığımıza bir özel okul için başvuruyorlar. Okulu açıyorlar bu okul FETÖ'nün Türkiye'de açılan ilk okullardan. İmamoğlu'nun da ailesinin içinde yer aldığı şirket bu. Bu okulun FETÖ okulu olduğunu biliyoruz ve kapattık. İMAŞ'ın kurmuş olması. Bu iltimasın gerekçesi bu olabilir. Bu benim tahminim. Savcılıkta mutlaka vardır bu belgeler. Bu tamamen yargı sürecinin. Burada bir iltimas var diyorum. Bu iltiması da birileri çok ciddi olarak korumuş olabilir." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den İmamoğlu’nun usulsüz diplomasına ilişkin açıklama! Yatay geçişte iltimas yapılmış olabilir
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