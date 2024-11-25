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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'de: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'de: Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.11.2024 14:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İBB'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına yönelik Bakan Tekin yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi. Öte yandan İmamoğlu'na "halkı yanıltıcı" ithamları dolayısıyla tepki gösteren Bakan Tekin, "Hukuk devletinde karşılığı olmayan iş yapıyor" ifadelerini kullandı.
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