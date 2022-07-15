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Milletin direniş destanı 6. yaşında! Ankara Emniyet ve Kuleli’de neler yaşandı?

A Haber
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Giriş: 15.07.2022 08:48
FETÖ'cü ihanet çetesi, hain emelleri için her yolu denedi. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü de darbecilerin hedefindeydi. Öte yandan ihanet şebekesi 15 Temmuz gecesi Kuleli'yi merkez üssü olarak kullandı. Peki Ankara Emniyet’te ve Kuleli ile Çengelgöy Karakolu’nda neler yaşandı? A Haber canlı yayınına katılan 15 Temmuz gazisi Gökhan Tunç ve Çengelköy Muhtarı Can Cumurcu önemli değerlendirmelerde bulundu.
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