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Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu mu? Ankara kulisleri hareketlendi

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Giriş: 23.05.2022 16:27
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul mitingindeki sözleri cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşti şeklinde yorumlandı. Ana muhalefet liderinin milletvekillerinden, ''Kılıçdaroğlu gönlümüzün adayı'' yerine “CHP'nin adayı'' ifadesini kullanmalarını istediği iddia edildi. Bu iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi.
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