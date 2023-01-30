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Millet İttifakı'nda karşılıklı kontralar! Akşener'in İmamoğlu planına 13 Şubat baskısı...

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Giriş: 30.01.2023 23:47
2023 seçimleri yaklaşırken Meral Akşener'in İmamoğlu üzerinden oynadığı anket oyunu sonrası CHP'den adaylığın açıklanacağı tarih konusunda "13 Şubat" baskısı her geçen gün artıyor. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in adayın 13 Şubat'ta açıklanacağına yönelik söylemlerine karşılık İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan 'Böyle bir bilgi bizde yok' yanıtı geldi. Zorlu'nun sözleri sonrasında ise CHP'li Özel yaptığı açıklamada "13 Şubat'ta üzerinde tam mutabakat olan adayımız açıklanacak" ifadelerini kullandı. .
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