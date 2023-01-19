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Millet İttifakı başörtüsüne ret mi diyecek?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 16:17
Son dakika haberi… HDP toplantıya katılmadı, CHP-İP aile düzenlemesini bahane ediyor. A Haber’e konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Recep Özel, “CHP ve İP yaklaşıma geliyor ama geri adım atıyorlar” ifadelerini kullandı.
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