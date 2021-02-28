Postmodern darbenin üzerinden 24 yıl geçti! 28 Şubat'ta neler yaşandı?

Bugün 28 Şubat... Postmodern darbenin üzerinden tam 24 yıl geçti. Peki o güne nasıl gelindi ve neler yaşandı? 28 Şubat’a giden süreçte kırılma noktaları neler? İşte detaylar...

Bugün 28 Şubat... Postmodern darbenin üzerinden tam 24 yıl geçti. Peki o güne nasıl gelindi ve neler yaşandı? 28 Şubat'a giden süreçte kırılma noktaları neler? 28 Şubat'ın failleri bağımsız mahkemece yapılan yargılama sonucu cezasız kalmadı. 28 Şubat'ın yargı sürecinde neler yaşandı? İşte detaylar...