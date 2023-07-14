14 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milas'ta orman yangını! Tahliyeler başladı elektrik kesintileri yaşanıyor! A Haber bölgede...

Milas'ta orman yangını! Tahliyeler başladı elektrik kesintileri yaşanıyor! A Haber bölgede...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.07.2023 19:45
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle tehdit altına giren yerleşim yerlerinde tahliyeler başlanırken, yüksek gerilim nedeniyle bölgede elektrik kesintileri de yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangın bölgesine doğru yola çıkarken A Haber muhabiri Tayfun Er son gelişmeleri aktardı. Er "Bölgedeki yoğun duman nedeniyle hava trafiği de etkileniyor. Sıcaklık 42 derece civarında. Yerli üretim olan alev geciktirici kırmızı sular da kullanılıyor." ifadelerini kullandı.
Milas’ta orman yangını
Milas'ta orman yangını
Hainlerle mücadelemiz sürecek
"Hainlerle mücadelemiz sürecek"
15 Temmuz’DA TBMM’de neler oldu?
15 Temmuz'DA TBMM’de neler oldu?
Peş peşe diplomasi trafiği
Peş peşe diplomasi trafiği
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Can pahasına darbeye karşı mücadele!
Tanıl koridoru anlaşması uzayacak mı?
Tanıl koridoru anlaşması uzayacak mı?
Adım adım tarihe geçen direniş!
Adım adım tarihe geçen direniş!
Koltuk savaşı! Strateji değişti
Koltuk savaşı! Strateji değişti
Fondaş Levent Gültekin’den bir bomba daha
Fondaş Levent Gültekin'den bir bomba daha
15 Temmuz şehitleri anıldı
15 Temmuz şehitleri anıldı
Can pahasına darbeye direniş
Can pahasına darbeye direniş
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
Hafızaları tazeleyelim! 15 Temmuz’da hangi lider neredeydi?
Daha Fazla Video Göster