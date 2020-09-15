15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Miçotakis'ten flaş açıklama: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Miçotakis'ten flaş açıklama: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2020 14:07
Güncelleme:15.09.2020 14:12
Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı...

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Yunan Başbakan, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

Miçotakis'ten flaş açıklama
Miçotakis'ten flaş açıklama
İBB'den kovulan işçiler Ankara'da!
İBB'den kovulan işçiler Ankara'da!
Canlı yayında operasyon anları
Canlı yayında operasyon anları
A Haber Türkiye'nin en akıllı yolunun kumanda merkezinde
A Haber Türkiye'nin en akıllı yolunun kumanda merkezinde
NATO karargahında kritik toplantı!
NATO karargahında kritik toplantı!
Yeni CHP'nin Atatürk ile problemi var
Yeni CHP'nin Atatürk ile problemi var
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı!
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Ankara'da FETÖ operasyonu!
CHP'li İBB'den yüzde 500 zam! Esnaf isyan etti
CHP'li İBB'den yüzde 500 zam! Esnaf isyan etti
28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Dünyada muhalefet nasıl Türkiye’de nasıl?
Dünyada muhalefet nasıl Türkiye’de nasıl?
Daha Fazla Video Göster