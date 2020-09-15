Miçotakis'ten flaş açıklama: Türkiye ile görüşmeye hazırız

Son dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" açıklamasında bulundu. Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı...

AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le Atina'da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye acil mesaj gönderdi. Miçotakis, "Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Charles Michel, bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Yunan Başbakan, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.