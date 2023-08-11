11 Ağustos 2023, Cuma
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MHP’den İYİ Parti’ye ittifak çağrısı! İYİ Parti'nin "ittifak" yanıtı ne olacak?
Yerel seçim yaklaşırken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den önemli bir hamle geldi. MHP lideri Bahçeli, daha önce İYİ Parti'ye yaptığı çağrıyı anımsatarak yerel seçimler öncesi "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" dedi. Akşener'in "ittifak" yanıtı ne olacak? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.