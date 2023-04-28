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MHP'den anket şirketleri için sert sözler: Parayı verenin düdüğünü çalıyorlar!

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 11:55
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Peki sahada son durum ne? MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, A Haber muhabiri Pınar Özenç'in sorularını yanıtladı. Yönter, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi ve anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını vurguladı.
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