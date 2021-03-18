MHP'de büyük kurultay günü! MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'dan A Haber'e konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayı bugün. Ankara'da toplanacak olan kurultayda, Devlet Bahçeli genel başkanlığa tekrar aday olacak ve güven tazeleyecek. Kurultayda, partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar da netleşecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Akçay, "Bu istiklal ve istikbal temasıyla kazanının Türkiye olacağını yani Türkiye’nin büyük hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğini ifade eden ve geleceğe umutla daha güçlü baktığımızın da bir ifade olmaktadır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayı bugün. Ankara'da toplanacak olan kurultayda, Devlet Bahçeli genel başkanlığa tekrar aday olacak ve güven tazeleyecek. Kurultayda, partiyi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadrolar da netleşecek. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Akçay, "13. büyük kurultayımızı çok önemli bir günde ve önemli bir yılda gerçekleştiriyoruz. İstiklal bağımsızlık demektir. Ülkemizin varlığı bağımsızlığı için ülkemizin milletimizin birliğini bütünlüğünü esas alıyoruz ve geleceğimiz için yani bekamızı sağlayacak dirlik gayreti içerisindeyiz. Bu istiklal ve istikbal temasıyla kazanının Türkiye olacağını yani Türkiye'nin büyük hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğini ifade eden ve geleceğe umutla daha güçlü baktığımızın da bir ifade olmaktadır." ifadelerini kullandı.