17 Mayıs 2022, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararıyla ilgili Bahçeli, "Türk yargısı hükmünü vermiştir, konu kapanmıştır" dedi.