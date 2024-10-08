08 Ekim 2024, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli siyasette çözülemeyecek bir şeyin olmadığını vurgulayarak Türkiye'nin bekasına namlu çevrilmişken birlik içinde olunması gerektiğine yönelik mesaj verdi ve Türksüz Anadolu'nun cehennemin diğer adı olduğunun altını çizdi. Orta Doğu'daki kaosun bir sonraki hedefinin Türk vatanı olacağını söyleyen Bahçeli "Bugün mesele Beyrut değil Ankara'dır" ifadelerini kullandı.