20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Başkanı Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş’ta kritik açıklamalar: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız

MHP lideri Başkanı Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş’ta kritik açıklamalar: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 19:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde halka hitap etti. "28 Mayıs'ta Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız" diyen Bahçeli, "14 Mayıs'ta nasıl gittiysek, 28 Mayıs'ta da öyle sandığa gitmeliyiz. Komşu ilin bir çocuğu olarak size bir şey söylemek istiyorum. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz şimdi de Kahramanmaraş'ta yüz diyorum." mesajını verdi.
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Daha Fazla Video Göster