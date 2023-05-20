20 Mayıs 2023, Cumartesi
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MHP lideri Başkanı Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş’ta kritik açıklamalar: Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde halka hitap etti. "28 Mayıs'ta Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak zorundayız" diyen Bahçeli, "14 Mayıs'ta nasıl gittiysek, 28 Mayıs'ta da öyle sandığa gitmeliyiz. Komşu ilin bir çocuğu olarak size bir şey söylemek istiyorum. Karada yüz, denizde yüz, havada yüz şimdi de Kahramanmaraş'ta yüz diyorum." mesajını verdi.