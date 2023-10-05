05 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu

MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2023 15:20
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışına destek geldi. Tatar, Rum yönetiminin adayı tek isimde toplamasına karşı artık "Kıbrıs Türk Devleti" diyeceğini söyledi. Ersin Tatar A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun sorularını cevapladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Kıbrıs Devleti çıkışı! Federasyon defteri kapandı
Bakan Özhaseki’den önemli açıklamalar
Bakan Özhaseki'den önemli açıklamalar
AK Parti’de büyük kongre hazırlığı!
AK Parti'de büyük kongre hazırlığı!
Kara harekatı olacak mı?
Kara harekatı olacak mı?
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
Türkiye kime mesaj verdi? İşte derin anlam
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
4 ilde operasyon! 24 şüpheli yakalandı
MİT’ten FETÖ operasyonu!
MİT'ten FETÖ operasyonu!
100. yılda 100 bin gençle buluşma
100. yılda 100 bin gençle buluşma
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Kılıçdaroğlu’ndan Ayşenur Arslan’a destek!
Zehir tacirlerine operasyon
Zehir tacirlerine operasyon
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Yavaş öğrencileri salondan attırıp darp ettirdi
Terör sevici Yanardağ’dan skandal sözler
Terör sevici Yanardağ'dan skandal sözler
Daha Fazla Video Göster