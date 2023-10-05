05 Ekim 2023, Perşembe
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MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışı! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan MHP lideri Bahçeli'nin Kıbrıs Devleti çıkışına destek geldi. Tatar, Rum yönetiminin adayı tek isimde toplamasına karşı artık "Kıbrıs Türk Devleti" diyeceğini söyledi. Ersin Tatar A Haber muhabiri Selman Kutlu’nun sorularını cevapladı.