04 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
04.10.2019

MHP Lideri Bahçeli'den son dakika açıklaması: Çıkar ittifakları... |Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı." dedi. Bahçeli'nin açıklamasının detayları haberimizde...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bahçeli'den flaş sözler: Çıkar ittifakları...
Bahçeli'den flaş sözler: Çıkar ittifakları...
Türkiye şehitlerini uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurladı
İBB önünde işçilerin eylemi 38. gününde
İBB önünde işçilerin eylemi 38. gününde
Millet ittifakı içten içe kaynıyor
Millet ittifakı içten içe kaynıyor
Bağdat'taki gösterilerde 42 kişi öldü
Bağdat'taki gösterilerde 42 kişi öldü
Suriye operasyonu öncesi kritik toplantı
Suriye operasyonu öncesi kritik toplantı
İstanbul polisinden 'tarihi' operasyon
İstanbul polisinden 'tarihi' operasyon
Ergenekon davasının savcısı hakkında karar onandı!
Ergenekon davasının savcısı hakkında karar onandı!
9'u gri listede 184 terörist etkisiz
"9'u gri listede 184 terörist etkisiz"
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
Fırat'ın doğusuna kara devriyesi...
Fırat'ın doğusuna kara devriyesi...
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
Daha Fazla Video Göster