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04.10.2019
MHP Lideri Bahçeli'den son dakika açıklaması: Çıkar ittifakları... |Video
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar geldi. Bahçeli yaptığı açıklamada, "Çıkar ittifakları siyasi yozlaşmayı tehlikeli boyuta taşıdı." dedi. Bahçeli'nin açıklamasının detayları haberimizde...
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