MHP lideri Bahçeli’den 19 Mayıs mesajı! Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Türkiye'nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır" ifadesini kullanan Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Sinan Oğan'a da göndermede bulundu.

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