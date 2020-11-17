MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell'e tepki gösteren Bahçeli, "Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık. Borrell'den mi vize isteyecektik? Ne zamandan beri BMGK, Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli, CHP'li belediyeye tepki göstererek, "Çocuklara bölücülük aşılanmaya çalışılmıştır. Küçükçekmece'deki park olayının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. CHP bu kadar mı tarihi köklerinden kopmuştur. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye doğru koşuyor?" dedi.

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

15 Kasım'da Kıbrıs Türklüğü tarihi bir günü heyecanla yaşamıştır. Devlet ve siyaset heyetine iştirak ederek KKTC'yi ziyaret ettik. Ziyaretimizin mana ve mesajı anlamlı ve güçlüdür. Devlet kurulasıya kadar mücahitlerin kahramanlıkları Beşparmak'ta çınlamış, adanın her tarafı şehit kanlarıyla sulanmıştır. Boş yere nefes tüketmedik. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Kıbrıs'ın Türk kalması tarihin namus konusudur.

Bize göre Türk'süz Kıbrıs, kanı çekilmiş damardır. Kıbrıs'ın mihenk taşı Türk Milleti'dir. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türk'tür. Ezelden beri hür yaşamış Türk Milleti, ebede kadar da bunu yaşamaya canı ile, kanı ile ant içmiştir. Kıbrıs Türk'tür, Türk yurdudur. Türk kalması tarihin namus borcudur. Kıbrıs bizim için milli bir meseledir.

KKTC Türkiye için yalnızca bir siyaset ve strateji konusu değildir, hayat ve varoluş konusudur. KKTC'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliği demektir.

BORRELL'E TEPKİ

Biz vatan toprağını ziyaret etmek için provokasyon çığlığı atan Yunanistan'dan mı izin alacaktık. Borrell'den mi vize isteyecektik? Ne zamandan beri BMGK, Türk milletinin iradesinin üstüne çıkmıştır. Adada yaşayan halklar bellidir.

Kıbrıs'ı Helen adasına dönüştürmek isteyenlerin provokatif açıklamaları hepimizin malumudur. Anlaşılan odur ki, enosis kampanyası hız kesmeden, ana gayesi değişmeden devam etmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti 1960 yılında kurulmuştu. Anayasa, Kıbrıslu Türk ve Rum toplumunun eşit siyasi hak ve statüsünü esas almıştı. Kıbrıs Rum tarafı, izin vermemiştir. Huzura tahammülsüzdür. Rumlar 21 Aralık 1963'ten itibaren saldırı ve suikastlarını artırmışlardır. Kanlı Noel Katliamı ise bu sürecin sonucudur.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Kıbrıs Cumhuriyeti, KıbrıslI Rumların şiddete dayalı güç kullanımından sonra ortadan kalkmıştır. Barış Harekatı, Türkiye'nin muktedir eli olarak tarihe geçmiştir. 52 yıllık müzakere sürecinden hiçbir şey çıkmamıştır. Annan Planı bile sonuç vermemiştir. Bizim için tehlikeli tavizlere sahne olan Crans-Montana görüşmelerinde orta yol bulunamamıştır. Çözüm sokaklarda dolaşmaya başlayan, sözde sivil itaatsizlik eylemleri için zemin yoklayan, Rum sevdalısı Akıncı gibi, vatandan toprak vererek olamayacaktır.

Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki kesimli egemen devlet zaruriyettir. Beklentimiz Kıbrıs Türklüğünün uluslararası camiada tanınmasıdır. Ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması bir diğer beklentimizdir. Doğu Akdeniz'in kaptan köşkü Kıbrıs, hidrokarbon zenginlikleri ve paylaşım sorunları ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki haklarından ödün vermeyecektir. Hiç kimse fiili durum yaratmaya çalışmamalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti mazlumlara umut ışığı olmuştur, masumların, mağdurların umut kapısı haline gelmiştir. İmparatorluğumuzun kucaklayıcı yapısı, Türkiye Cumhuriyeti'ne miras olarak geçmiştir . Türkiye bir hukuk devletidir. Günümüzde hukuk, demokrasi, ve mülkiyet hakkı her toplumun azami ölçülerde sağlaması gereken evrensel şartlardır. Devlet duygu ile değil akıl ile yönetilir. Devlet baki bizler ise faniyiz.

Büyüyen Türkiye kafaları küçük olanları mahcup edecektir. Başka Türkiye yoktur. Gelecek hayali kurduğumuz başka vatan yoktur, coğrafya yoktur, olmayacaktır.

AZERBAYCAN TEZKERESİ

TBMM'ye sunulan Azerbaycan tezkeresine desteğimiz tamdır. Dost ve kadeş Azerbaycan'ın sonuna kadar arkasında olacağız. Dileğimiz Dağlık Karabağ'ın tamamen temizlenmesidir.

Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, yozlaşmış bir muhalefetin sancısını yaşamaktadır. Bu nedenle bunlara zillet dememiz yadırganmamalıdır.

"TÜRKİYE YOZLAZMIŞ BİR MUHALEFETİN SANCISINI YAŞAMAKTADIR"

Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış, yozlaşmış bir muhalefetin sancısını yaşamaktadır. Bu nedenle bunlara zillet dememiz yadırganmamalıdır. Kırık dökük yabancı dili ile açılış konuşması yapmış. Türkiye'yi şikayet etmiştir.

Çocuklara bölücülük aşılanmaya çalışılmıştır. Küçükçekmece'deki park olayının hesabı mutlaka sorulmalı, burunlarından fitil fitil getirilmelidir. CHP bu kadar mı tarihi köklerinden kopmuştur. Bu ayıplı Kılıçdaroğlu nereye doğru koşuyor?

GİZLİ ANAYASA ÇALIŞMASINA SERT TEPKİ: MASAYI PKK KURMUŞ, KALEM SİPARİŞİ DE FETÖ'YE VERİLMİŞTİR

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin bir anayasa hazırlığı konuşulmaktadır. İP yönetimi reddetmiş, Kılıçdaorğlu da reddetmiştir. Kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu? İhanet metnini kim yazdı? Türk'ü, Türk milletini, Atatürk'ü, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, ana dilde eğitimi kim izah edecek? Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de açıklamasında 'başında İbrahim Kaboğlu'nun olduğu bir mutabakat metni elimizde' dedi mi, demedi mi? Bu yalancılık karşısında hayrete düşen milletimizdir. Bu yalan makinesi öyle çalışmıştır ki ne fren tutmuş, ne durdurak bilmiştir. PKK kurmuş, kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir. Utanç verici bir rezalettir. Yalanı yalancıyla, yanlışı cahille sakın tartışmayın. Yalancıya gerçeği, caihle doğruyu anlatamazsınız. Batan gemiye dönen İP'e, kuru yaprağa dönen CHP'ye diyorum ki, yalanla bir yere gidebilirsiniz ancak gittiğiniz yerden dönemezsiniz. MHP'ye yapılan okyanusötesi operasyonun gayreti şu günlerde ortaya çıkmıştır.