MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim ve birleşme çağrısı ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den grup toplantısında "Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim." ifadelerini kullandı. Peki Devlet Bahçeli’nin çağrısı ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi.

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