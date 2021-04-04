104 emekli amiralin skandal darbe imalı bildirisine tepkiler artıyor. Olaya el koyan hükümet, AK Parti ve MHP bu yaşananlara geçit vermedi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek bu şahıslar hakkında soruşturma başlattı. A Haber'de konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, organize bildiriye sert tepki göstererek "Metinde yarım yamalak cümlelerle algı oluşturmaya ve kaos çıkarmaya yönelik yaklaşım var" dedi. Aycan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili söylediği "Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir" cümlelerini yorumladı.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisinin perde arkasında kimler var? Kimler bu bildiriyi hazırladı? Muhalefetin rolü ne? A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündenm programına flaş açıklamalarda bulunan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, "Metinde yarım yamalak cümlelerle algı oluşturmaya ve kaos çıkarmaya yönelik yaklaşım var" ifadelerini kullandı.

Sefer Aycan'ın açıklamaları şöyle;

"BU BİLDİRİ USTALIKLA HAZIRLANMIŞ"

Genel Başkanımız konu ile ilgili net bir açıklamada bulundu. Biz Genel Başkanımızın da belirttiği gibi bu tür olaylara net bir şekilde tavır koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Cumhur İttifakı bünyesinde de aynı şekilde tepkimizi koyduk. Bu basit bir olay değil. Bunu öyle görmemek lazım. Organize bir olay diye düşünüyorum. 104 amiral bir araya geliyorsa, getiriliyorsa ve bu bildiri ustalıkla hazırlanmış şekilde kaleme alınıyorsa o zaman bir şeyler oluyor demektir. Yani sıradan bir mensubunu işi diye bakmamak lazım. Genel Başkanımız da onu ifade ediyor; bu bir ayar verme ya da tehdit oluşturduğu için buna en sert şekilde tepkimizi koymamız lazım. Sert şekilde tepkimizi koymazsak bunu arkaları gelebilir. Bu tür olayları maalesef sık yaşıyoruz. Türkiye'de daha önce 15 Temmuz, 28 Şubat askerler bir takım eylemlere kalkıştılar. Bunda bir kısmına mesafe kaydettiler. Özellikle 28 Şubat'ta. 15 Temmuz'da çok şükür başarılı olamadılar. Ama şimdi emekli olmuş amiraller üzerinden böyle bir kalkışma ya da böyle bir tehditkar bir metin açıklandı.

"ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Metinde dikkat ederseniz Türkiye'de bir sorun varmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Özellikle Mondros üzerinden gidip de sanki ciddi bir tartışma var. Burada Türkiye menfaatlerini kaybediyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya da Mavi Vatan üzerinden giderek orada da sanki Türkiye haklarını kaybediyor, buna sahip çıkmıyormuş gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar.

"AMAÇLARI KAOS ÇIKARMAK"

Yarım yamalak cümlelerle kaos çıkarmaya hükümete yönelik bir tehdit var. Kimsenin haddi değildir. Yani görevde olan askerlerin de hakkı değil. Hele hele emekli amirallerin hiç hakkı değil. Basit bir kişinin ifadesi ya da siyasi yorum değil. Arkasından tehdit var. Bir de emekli amiralliği kullanıyor bu kişiler. Bir araya gelmişler gece bunu yayınlıyorlar ve algı oluşturmaya çalışıyorlar. Uzun süre beklendi ne oluyor ne olmuyor diye. Muhalefet partileri özellikle… Hatta destek bile verdiler. Yani bunda ne var diyerek normalleştirmeye çalıştılar. Hükümetimiz ve Genel Başkanımız net tavır koyunca algı oluşturamadılar. Onun üzerine muhalefet partileri farklı üslup takındılar.





"MUHALEFETLE BAĞLANTILARI VAR MI?"

Genel Başkanımızın dediği rütbelerinin sökülmesi, maaşlarının alınması bu yargı sonrasında olacak. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatmasını çok doğru ve yerinde bir karar olarak buluyorum. Mutlaka bunun arkasını sorgulamak lazım. Kim yazdı, organizasyonda kimler var. 28 Şubat gibi kalmaması lazım. Muhalefetle bağlantıları var mı? bunun ortaya çıkması lazım. Ortada net bir suç var.