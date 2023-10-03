03 Ekim 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: 100 maddelik teklif metniyle hazırız
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminde MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimin meşruiyetini sorgulamasına sert tepki gösteren Bahçeli, "Kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşrutiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşrutiyet ahkamı kesmektedir." dedi. Ayrıca Bahçeli, 1 Ekim günü Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında, "Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.