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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: 100 maddelik teklif metniyle hazırız

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Giriş: 03.10.2023 11:43
Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli, yeni yasama döneminde MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun seçimin meşruiyetini sorgulamasına sert tepki gösteren Bahçeli, "Kaynağı nedir? ABD ve İngiltere'de FETÖ'cülerle ittifak kurmak mı meşruiyet, PKK ve HDP ile buluşmak mı meşrutiyet? Kavala'ya özgürlük istemek mi meşrutiyet? Anlatsın da bilelim. Neresi meşrudur da bize meşrutiyet ahkamı kesmektedir." dedi. Ayrıca Bahçeli, 1 Ekim günü Ankara'daki bombalı saldırı girişimi hakkında, "Terörün Türkiye'ye geri adım attırması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
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