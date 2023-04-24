24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kastamonu'da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kastamonu'da önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.04.2023 14:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu'da gerçekleştirilen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli, "14 Mayıs’tan sonra hizmet kesintiye uğramamalıdır." dedi.
ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi
ÖTV ve vergi muafiyeti müjdesi
Bahçeli’den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Muhalefetin sözde soykırıma desteği gündemde
Muhalefetin sözde soykırıma desteği gündemde
Gemlik’te sevgi seli! Togg aracı ile böyle geldi
Gemlik'te sevgi seli! Togg aracı ile böyle geldi
Sudan’daki Türkler nasıl tahliye ediliyor?
Sudan'daki Türkler nasıl tahliye ediliyor?
20 yılda engellilerin önü her alanda açıldı
20 yılda engellilerin önü her alanda açıldı
Bu da bayram sohbetleri anketi!
Bu da bayram sohbetleri anketi!
CHP yandaşları Kılıçdaroğlu’na isyan bayrağını açtı
CHP yandaşları Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı
Ermenilerin sözde soykırım yalanı!
Ermenilerin sözde soykırım yalanı!
Almanya’da yine çifte standart!
Almanya'da yine çifte standart!
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
YSK yurt dışına heyet gönderiyor
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
Provoke etmek isteyenlere adeta ders verdi!
Daha Fazla Video Göster