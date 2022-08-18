18 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a önemli öneri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a önemli öneri

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2022 01:22
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a önemli bir “Devlet Şeref Madalyası” önerisi geldi. MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelede üstün başarı gösteren sivillere, siyasilere de Devlet Şeref Madalyası verilmesini teklif etti ve "Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı ve Devlet Şeref Madalyası verilecekler konusunda Başkan Erdoğan'a teklif sundu.

Devlet Bahçeli açıklamasında, son 4 yıllık zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alındığını vurguladı.

Devlet Bahçeli, "Bu hunhar musibet ve melanetten kurtulma zamanı gelip çatmıştır. 2023 yılı bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanununun 2. maddesinin a fıkrasında değişiklik yapılarak, Devlet Şeref Madalyası'nın belirlenecek siyasi ve asker şahsiyetlere sayın cumhurbaşkanımızın takdir ve tensibiyle verilmesinin düşünülebileceğini belirtti.

DEVLET ŞEREF MADALYASI ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi şöyle;

"Malazgirt Zaferi'mizin 951'inci yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakarlığı bulunan bazı isimlerin taltif ve takdir edilmesi kanaatimce çok yararlı ve yerinde bir karar olacaktır. Bu konuda makul, mantıklı ve akla yatkın en yakın yol ve yöntem de asıl sorumluluğu uhdesinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın alicenap bir tasarrufta bulunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere "Devlet Şeref Madalyası"nın layık görülmesi terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bahçeli’den Erdoğan’a önemli öneri
Bahçeli'den Erdoğan’a önemli öneri
Hükümet Suriye konusunda ne yapmalı?
Hükümet Suriye konusunda ne yapmalı?
Kılıçdaroğlu’nun yüzünü düşüren pankart
Kılıçdaroğlu'nun yüzünü düşüren pankart
Dünyanın gözü Lviv’deki 3’lü zirvede
Dünyanın gözü Lviv'deki 3'lü zirvede
41 Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti
41 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti
Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
22 terörist etkisiz öldürüldü
22 terörist etkisiz öldürüldü
Göçmenlere Yunan zulmü
Göçmenlere Yunan zulmü
Sesimi duyan var mı?
"Sesimi duyan var mı?"
İnce’den Yanardağ’a çağrı: Merdane gibi dönme!
İnce'den Yanardağ'a çağrı: Merdane gibi dönme!
Muharrem İnce’den ’Adam Kazandı’ açıklaması
Muharrem İnce'den 'Adam Kazandı' açıklaması
Bakan Kurum’dan flaş açıklamalar
Bakan Kurum'dan flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster