MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a önemli öneri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan’a önemli bir “Devlet Şeref Madalyası” önerisi geldi. MHP lideri Bahçeli, terörle mücadelede üstün başarı gösteren sivillere, siyasilere de Devlet Şeref Madalyası verilmesini teklif etti ve "Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı ve Devlet Şeref Madalyası verilecekler konusunda Başkan Erdoğan'a teklif sundu.

Devlet Bahçeli açıklamasında, son 4 yıllık zaman diliminde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesiyle birlikte terörle mücadelede çok etkili sonuçlar alındığını vurguladı.

Devlet Bahçeli, "Bu hunhar musibet ve melanetten kurtulma zamanı gelip çatmıştır. 2023 yılı bu çerçevede tarihi bir eşik olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2933 sayılı madalya ve nişanlar kanununun 2. maddesinin a fıkrasında değişiklik yapılarak, Devlet Şeref Madalyası'nın belirlenecek siyasi ve asker şahsiyetlere sayın cumhurbaşkanımızın takdir ve tensibiyle verilmesinin düşünülebileceğini belirtti.

DEVLET ŞEREF MADALYASI ÖNERİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi şöyle;

"Malazgirt Zaferi'mizin 951'inci yıl dönümünün yaklaştığı şu günlerde, terörle mücadelede eşsiz feragat ve fedakarlığı bulunan bazı isimlerin taltif ve takdir edilmesi kanaatimce çok yararlı ve yerinde bir karar olacaktır. Bu konuda makul, mantıklı ve akla yatkın en yakın yol ve yöntem de asıl sorumluluğu uhdesinde taşıyan Sayın Cumhurbaşkanımızın alicenap bir tasarrufta bulunmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren muhterem isimlere "Devlet Şeref Madalyası"nın layık görülmesi terörle mücadelenin şevk ve iradesini hem destekleyecek hem de mükafatlandıracaktır. Elbette takdir ve yetki Sayın Cumhurbaşkanımızındır."