MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yunanistan'a yüklendi! Bursa'da sert sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasına anket şirketlerine yüklenerek başlarken "Bizim anketlerimiz A'dan Z'ye büyük Türk milletidir. Kim hangi oyunu oynarsa oynasın, kim hangi tuzağı kurarsa kursun ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı. HDP'ye bakanlık vaadine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli "HDP'ye bakanlık vermek demek teröristlerin bakanlıklara yerleşmesi demektir. PKK'nın devleti tutunması demektir." dedi. Ege'de Yunanistan ile yaşanan gerginliğe de değinen Bahçeli "Üzerinde oturduğunuz adalar bizim için helali haktır. Canları denize dökülmek istiyorlarsa tek yapmaları gereken bunu bize söylemek. Alayını göndeririz." ifadelerini kullandı.