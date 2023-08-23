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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Devlet tüm imkanlarıyla sahada

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 16:20
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çanakkale'de 2 gündür süren orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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