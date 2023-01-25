MGK bildirisi yayımlandı! İsveç, Finlandiya, Yunanistan, terör örgütü PKK-PYD ve FETÖ...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Kritik zirve sonrası MGK bildirisi yayımlandı. Bildiride, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda atması gereken adımlar hatırlatıldı. Öte yandan İsveç'teki terör örgütü PKK provokasyonları ile Kur’an-ı Kerim yakma alçaklığı sert bir dille kınandı. Ayrıca MGK Bildirisi'nde, Yunanistan'ın sürdürdüğü kışkırtıcı eylemlerine “geçit verilmeyecek” mesajı verildi. Suriye meselesinin de ele alındığı MGK’da terör örgütlerine karşı atılan ve atılacak adımlara dair işaretler verildi. İşte detaylar..