Meydanların dili ne anlatıyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi nasıldı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Meydanların dili neyi işaret ediyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi ne anlatıyor? AK Parti mitingleri ile arasındaki fark ne? Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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