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Meydanların dili ne anlatıyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi nasıldı? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 12:56
Meydanların dili neyi işaret ediyor? 7'li koalisyonun İstanbul mitingi ne anlatıyor? AK Parti mitingleri ile arasındaki fark ne? Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
7li koalisyonun İstanbul mitingi nasıldı? 7'Lİ KOALİSYONUN İSTANBUL MİTİNGİ NASILDI?

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