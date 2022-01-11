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Metrolarda neden “U” simgesi var? A Haber’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

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Giriş: 11.01.2022 00:35
Metrolarda neden “U” simgesi var? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" adlı programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu metrolardaki “U” simgesi ile ilgili, ‘’Biz niye ‘U’ koyduk metroların ismini, ‘M’yi de koyan yine bizlerdik. Biz bunları yaparken koymuştuk. Baktık ki arada bir emek hırsızlığı var. O tarafta yapılmayan bir iş abartılarak anlatılıyor. Öbür tarafta harıl harıl çalışanlar var. O yüzden kimin ne yaptığı belli olsun, hizmette yarışalım diye biz ismini değiştirdik. Bakanlığımızın yaptığı metrolara ‘U’yu koyduk’’ dedi.
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Metrolarda neden “U” simgesi var?
Metrolarda neden “U” simgesi var?
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