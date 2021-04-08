Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz'dan A Haber'de kar uyarısı!

Meteoroloji Uzmanı Şahin Şahbaz A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Kar yağışlarının yurdu etkisi altına alacağını belirten Şahbaz, "Bugün yurdun kuzeybatısından yağışlı ve soğuk hava giriş yaptı. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava va yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar da Batı'dan başlayarak 6 ila 12 derece altında düşmesini bekliyoruz. Bu sıcaklık düşüşünün önümüzdeki hafta da devam etmesini bekliyoruz. Bu düşüşler yurdun iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışlarını beraberinde getirecek." şeklinde konuştu.