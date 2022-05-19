A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında hükümetin Atatürk Havalimanı’na millet bahçesi projesi ve muhalefetin buna karşı çıkmasının perde arkası sorgulandı. Canlı yayında önemli mesajlar veren ve muhalefeti topa tutan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, “Gerçekten Atatürk’ü seviyorsanız Erdoğan’dan daha iyisini yapın” dedi. Siyasi emelleri uğruna terör odakları ile kol kola girenlere göndermede bulunan Caşın, "Atatürk, Türk milletinin bayrağı altında birleş diyor. PKK’nın bayrağı altında değil diyor." eleştirisini yöneltti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yararına olan projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla Atatürk Havalimanı alanının bir kısmına millet bahçesi projesi için düğmeye basıldı.

Başkan Erdoğan, "Gençlerimize yeşil alanlarıyla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle nasıl bir Atatürk Havalimanı millet bahçesi hayal ettiğimizi anlattım. 29 Mayıs'ta, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde inşallah buradaki ilk ağacımızı toprakla buluşturacağız." dedi.





Başkan Erdoğan'ın bu çıkışı üzerine, başta CHP ve bazı odaklar olmak üzere Atatürk üzerinden muhalefete soyundu. Her şeye karşı çıkıldığı gibi bu projeye de karşı bir tutum, söylem geliştirildi.

Muhalefetin içler acısı bu halini Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de yorumladı.

"KİM ATATÜRK İSMİNDEN YARARLANIYOR?"

Caşın'ın açıklamaları şöyle;

Bugün 19 Mayıs ve çok güzel, gülüp eğleneceğimiz bir gün. Türk milleti, Atatürk ve silah arkadaşlarına dualar edeceğimiz bir günde kalkıp onun arkasında saklanan siyasi emelleri tartışmak bence yanlıştır. Kim Atatürk'ün isminden yararlanarak kendi emellerini empoze etmek istiyor? Ona bakmak lazım.

MUHALEFETE "PKK" ELEŞTİRİSİ

Atatürk 'Türk, Öğün, Çalış, Güven' diyor tembellik yapma diyor. Uğursuzluk yapma birleş diyor. Nerede? Türk milletinin bayrağı altında birleş diyor. PKK'nın bayrağı altında değil diyor. Bize bu vatanı Türk milletine, askerine ve gençliğine öyle teslim etmiştir.

"ATATÜRK MEYDANI İSMİ İLELEBET YAŞAYACAKTIR"

O dönemde işgal edilen bir vatan var! 15 Mayıs'ta (düşman) benim memleketime çıkmış. Bugün Yunan Başbakanı Miçotakis'i alkışlayanlar var. Yani Amerikalıların ataları İngilizler eline süngü verdi ve soktu benim memleketime. 19 Mayıs'ta da Samsun'a çıktı Atatürk. Ve 4 sene sonra Yunan'ı denize döken kim? Atatürk'tür. Atatürk, Türk milletine ölünceye kadar hizmet edeceğim dedi. Bize özgür bir vatan bıraktı. Kendine güvenen bir millet yaratmış Mustafa Kemal Atatürk. O'na dil uzatanın dilini koparmak lazım. Atatürk Meydanı ismi ilelebet yaşayacaktır. Bu meydan Türk havacılığının başladığı Yeşilköy meydanıdır. Düşmana ilk mermiyi buradan atmıştır Türk pilotları. Yani işgal kuvvetlerinin Çanakkale'de kafasına bomba buradan kalktı. Tarihi ve stratejik bir yerdir. Meydan hali hazırda faaldir. Hava Harp Okulu'nun bin tane pilot adayı buradan uçuşunu yapmaktadır. Herhangi bir savaş durumunda sığınaklar durmakta. Uçak kalkmasına engel yoktur.

"BEĞENMİYORSANIZ DAHA İYİSİNİ GELİN SİZ YAPIN"

Eğer siz gerçekten vatanı seviyorsanız, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik, demokratik hukuk devleti esaslarına bağlıysanız o zaman yapın. Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını beğenmiyor musunuz? Daha iyisini gelin siz yapın.