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Mesut Hakkı Caşın: Fransa Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de rakip olarak görüyor ve iç siyasette kullanıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz konularında Türkiye’ye yönelik düşmanca politikalar izlemesi nedeniyle Türkiye - Fransız ilişkileri kopma noktasına geldi. Macron'un Türkiye’ye gün be gün artan öfkesi Fransa'yı Orta Doğu - Kuzey Afrika hinterlandında sömürgeci günlerine geri götürmek istediğini, Doğu Akdeniz'de Fransa rüyası gördüğünü ortaya koyuyor. Yaşananları Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın yorumladı.