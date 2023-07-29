Mesaiye sıcak ayarı! Çiftçiler tarladaki çalışma saatlerini güneşe göre ayarlıyor

Aşırı sıcaklar, tarlada çalışanları mesai saatlerini değiştirmek zorunda bıraktı. Çalışma saatleri, güneşin en az etkili olduğu saate göre belirlenmeye başlandı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

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