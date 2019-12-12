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12.12.2019
Mert'in ailesi yaşadıkları acıyı anlattı ve firmadan şikayetçi olacaklarını söyledi
Ankara'da okulda şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçmasıyla hayatını kaybeden Mert Yağız Köksal'ın anne-babası yaşadıkları acıyı anlattı. Anne Şükran Köksal firmayı şikayet edeceklerini belirtirken baba Faruk Köksal, "Para için buna değmez." ifadelerini kullandı.
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