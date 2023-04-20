20 Nisan 2023, Perşembe
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Mersin'deki yangında itfaiye eri hayatını kaybetmişti! 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mobilya fabrikasında dün akşam saatlerinde çıkan yangına çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında tavan çöktü. Yangına en yakın müdahalede bulunan itfaiye eri 30 yaşındaki Nazmi Çelikkaya, tavanın çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4' işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.