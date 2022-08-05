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Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 PKK’lı yakalandı! 15 Ağustos’u kana bulayacaklardı

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Giriş: 05.08.2022 09:21
Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK'nın ilk silahlı saldırısının yıldönümü olan 15 Ağustos'ta eylem yapmayı planladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına kent merkezlerinde kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırılara katıldıkları öğrenildi.
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