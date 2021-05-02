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Mersin'de 3 milyarlık metro skandalı

A Haber
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Giriş: 02.05.2021 12:56
Güncelleme:02.05.2021 13:07
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesinin maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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