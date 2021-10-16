Merkel'den veda ziyareti | Almanya Başbakanı Merkel Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Türkiye'ye geldi. Merkel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Huber Köşkü'nde görüşüyor. Görüşmelerin gündeminde; ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular da yer alacak.