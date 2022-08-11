Merdan Yanardağ mangırların kaynağını açıkladı: CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan yanıt geldi. Yanardağ "CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." ifadelerini kullandı.