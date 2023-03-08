08 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Meral Akşener'i maskota çevirdiler! CHP'nin fonladığı medyada salvolar: "Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?"
Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp sert ifadeler kullanarak 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. İYİ Parti lideri 72 saat sonra 'şartlı' şekilde masaya geri dönmüş, geride kalan gün de katıldığı canlı yayında, masadan kendilerinin değil diğer 5 partinin kalktığını ifade etmişti. Masayı dağıtan Akşener'in 'helallik istediği' açıklamaları, CHP tarafından fonlanan medyada rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi. Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.