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Meral Akşener'i maskota çevirdiler! CHP'nin fonladığı medyada salvolar: "Yaramaz çocuk gibi böyle siyasetçi mi olur?"

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Giriş: 08.03.2023 21:20
Meral Akşener, geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp sert ifadeler kullanarak 6'lı koalisyonu dağıtmıştı. İYİ Parti lideri 72 saat sonra 'şartlı' şekilde masaya geri dönmüş, geride kalan gün de katıldığı canlı yayında, masadan kendilerinin değil diğer 5 partinin kalktığını ifade etmişti. Masayı dağıtan Akşener'in 'helallik istediği' açıklamaları, CHP tarafından fonlanan medyada rahatsızlığa neden oldu. CHP yandaşı Emre Kongar, Akşener'e 'yaramaz çocuk' benzetmesi yapıp, "Böyle siyasetçi mi olur?" tepkisini gösterdi. Akşener'i geçtiğimiz günlerde yerden yere vuran Merdan Yanardağ ise Kongar'ı sakinleştirmeye çalıştı.
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