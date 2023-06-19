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Meral Akşener'e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız da görevinden ayrıldı

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Giriş: 19.06.2023 11:37
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hızlandı. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Son olarak da partinin kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.
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