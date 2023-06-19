19 Haziran 2023, Pazartesi
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Meral Akşener'e bir darbe daha! İstifa dalgası büyüyor: İYİ Parti kurucularından Taylan Yıldız da görevinden ayrıldı
14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan üst üste iki seçimden de hezimetle ayrılan ittifakın ortaklarından olan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener koltuğu bırakmazken, parti içinde yaprak dökümü hızlandı. 5 yıl önce kurulan partinin bugüne kadar 200 kurucusundan 70'i istifa etti. Son olarak da partinin kurucularından Taylan Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile istifa ettiğini açıkladı.